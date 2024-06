Vetrina giovanile in Capitanata, in campo per il Trofeo Arpi

Da terra del grano a terra del calcio giovanile per tre giorni, una bella vetrina in Capitanata, dove dal 6 all’8 giugno otto delle squadre professionistiche più rappresentative del Centro-Sud si sfidano nel Trofeo Arpi, manifestazione under 15 composta da due gironi, il primo formato da Foggia, Juve Stabia, Cosenza e Lecce, il secondo invece da Cerignola, Bari, Pescara e Catanzaro. Le gare di questo torneo, per i ragazzi e le società occasione di crescita ed aggregazione dopo la stagione agonistica, si divideranno tra lo stadio Monterisi di Cerignola, il “Mitola” di Candela, il “Dachille” di Troia, il campo Ex FIGC di Foggia e lo stadio Zaccheria, sede della finale (tra le vincenti dei due gironi) in programma sabato 8 giugno alle ore 10. Il Trofeo Arpi è organizzato dalla SSD Capitanata Sport, promosso dalla Fondazione La Capitanata per lo Sport e patrocinato da enti di spessore come la Regione Puglia, la Provincia di Foggia, i comuni ospitanti e la stessa FIGC. Diversi i premi, tra cui il 1° memorial Pasquale Casillo, dedicato allo storico proprietario del Foggia. L’intento è quello di diffondere nel territorio l’importanza dello sport come strumento di educazione e formazione. I dettagli nel servizio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author