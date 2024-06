Virtus Francavilla, Montervino sempre più vicino

Se è vero che i colpi di scena sono dietro l’angolo e che non sarebbero da escludere incontri ulteriori nelle prossime ore, è vero pure che Francesco Montervino sembrerebbe sempre più vicino alla Virtus Francavilla.

L’ex uomo mercato di Taranto e Casarano, infatti, è stato uno dei primissimi profili valutati da Magrì, subito dopo la retrocessione, per colmare la lacuna creata da Matteo Lauriola nei quadri dirigenziali biancazzurri.

L’altro profilo attenzionato, ma con il quale non si è andati oltre la fase iniziale del colloquio, è stato Giuseppe Figliomeni, reduce da una buona stagione a Matera. A Milano, poi, il presidente avrebbe incontrato anche altri direttori sportivi, prima di tornare in Puglia e accelerare, a questo punto forse in maniera definitiva, su Montervino.

Con il dirigente tarantino, in particolare, già dieci giorni fa l’attenzione era stata focalizzata sul progetto Serie C in caso di eventuale ripescaggio; adesso che nella realtà prende forma il prossimo campionato di D, si pianificherà al meglio una stagione da vivere con il desiderio di essere protagonisti e riprendersi sul campo il professionismo.

Scontata, invece, la separazione con Villa: il tecnico, finito nel mirino del Trento, aveva dato la disponibilità a scendere di categoria per vendicare sul campo la retrocessione, ma nei piani della Virtus c’è la volontà di cambiare aria, strategie e uomini.

