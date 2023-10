Tisci verso Cerignola-Latina: “Qualche acciacco di troppo in vista di un trittico importante”

CERIGNOLA – Il Cerignola si prepara ad affrontare il Latina, alla vigilia di un trittico che vedrà gli ofantini impegnati nel giro di una settimana anche contro Avellino e Casertana. Così il tecnico gialloblù Ivan Tisci ai nostri microfoni: “Tutte le partite possono diventare un mini-esame, domani affronteremo una squadra che ha cominciato bene la stagione, facendo prestazioni importanti e dimostrando un’ottima organizzazione di gioco. Noi siamo concentrati e fiduciosi, stiamo crescendo dal punto di vista mentale. L’unico rammarico è quello di non poter contare sulla rosa al completo, abbiamo qualche acciacco di troppo perciò servirà qualcosa in più da coloro che sono a disposizione”.

L’infermeria del Cerignola risulta piena, Tisci prova a fare il punto della situazione: “Bezzon è il ragazzo fermo da maggior tempo e avrà bisogno ancora di un paio di settimane per riaggregarsi al gruppo. Gli infortuni di Leonetti, Ghisolfi, Sainz-Maza e Gonnelli sono avvenuti tutti negli ultimi dieci giorni, sono arrivati insieme ed a ridosso di un trittico importante. Avrei preferito avere il ‘problema’ di scegliere su una rosa ampia e non di dover rinunciare ad alcune pedine importanti, spero che nel giro di qualche settimana si riesca a recuperare anche grazie al lavoro dello staff”.

Carenza numerica a centrocampo, dove mancano pedine importanti come Ghisolfi e Sainz-Maza. Il giovane Vitale potrebbe, dunque, avere una buona chance per mettere in mostra le sue importanti qualità dopo l’ottimo rendimento nell’ultima stagione trascorsa a Catania: “È arrivato soltanto l’ultimo giorno di mercato e sta dimostrando una crescita importante. L’ho già utilizzato per qualche spezzone, per ultimo nella gara contro il Monterosi, ed è arrivato ad un buon livello. In una fase di difficoltà numerica come quella in cui ci troviamo avrà sicuramente la possibilità di dare il suo contributo. Lui, Carnevale e De Luca sono stati utilizzati poco ma si tratta di giovani importanti, troveranno il giusto spazio e si faranno trovare pronti”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp