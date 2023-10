Lecce – Nikola Krsotvic si presenta nella sala stampa Sergio Vantaggiato dello stadio di Via del Mare di Lecce fermamente concentrato sul percorso interrotto col Lecce, anche per cercare un riscatto rispetto alla gara persa con il suo Montenegro contro la Serbia: “La testa adesso è alla Serie A, ovviamente c’è delusione per la sconfitta contro la Serbia. La prima partita non ho giocato per poter essere più fresco proprio in una sfida così importante ma purtroppo è andata male”.

Il numero 9 giallorosso pensa alla sfida con l’Udinese, consapevole che i bianconeri friulani cercano in tutti i modi di dare una svolta al loro campionato: “Loro non hanno iniziato bene questo campionato, al contrario nostro che invece siamo partiti meglio. Di conseguenza vorranno riscattarsi ma noi sapremo farci trovare pronti.” – “Per quanto riguarda gli obiettivi personali, vorrei arrivare a 15 gol, contro il Genoa, ad esempio, ho avuto ben cinque occasioni ma non ho segnato ed abbiamo vinto comunque, quindi quella è la cosa più importante. Dobbiamo rimanere in Serie A ed è quello l’obiettivo più importante”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp