Serie D-Eccellenza: 4 big match in diretta su Antenna Sud

I campionati di Serie D, Girone H, ed Eccellenza pugliese propongono un menu niente male per questo fine settimana. Antenna Sud non si è lasciata sfuggire l’occasione e ha deciso di proporvi ben quattro big match. Due di Serie D, due di Eccellenza.

Dopo il successo in casa della Gelbison, il Fasano ospita al Curlo la Fidelis Andria reduce da due 0-0 di fila: per entrambe è una prova del nove. Diretta alle 15.00 di domenica 22 ottobre su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre.

Altra sfida di cartello al Tursi: il Martina, che proviene dalla rocambolesca vittoria con la Palmese, ospita un Casarano in netta ripresa e in cerca di continuità. Diretta dalle 15.00 di domenica 22 ottobre, in streaming su Antenna Sud Sport raggiungibile collegandosi su antennasud.com.

Piatto ricco anche nel Girone B di Eccellenza pugliese. Sul neutro di Sava, il Manduria primo in classifica ospita l’Ugento secondo per una gara che può già rappresentare uno spartiacque. Diretta in streaming su Antenna Sud Sport 2 dalle 15.30 di domenica 22 ottobre: per seguirla basta collegarsi al nostro sito, antennasud.com.

Alle 20.00 di domenica 22 ottobre, il Molfetta Calcio capolista ospita l‘UC Bisceglie, vera e propria sorpresa di questo avvio di stagione. Diretta su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre.

