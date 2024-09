Tir si ribalta sulla Brindisi-Lecce: traffico in tilt

Lunghe code nella mattinata di lunedì 30 settembre sulla SS613 Brindisi-Lecce, a causa di un incidente stradale che si è verificato all’altezza dello svincolo per Squinzano-Trepuzzi.

Il conducente di un tir, che viaggiava in direzione Lecce, ha perso il controllo del mezzo, il quale si è ribaltato sul lato destro, danneggiando il guardrail e terminando fuori strada. Fortunatamente, l’uomo non ha riportato gravi conseguenze, ed è stato medicato sul posto dal personale sanitario.

La zona è stata raggiunta anche dagli agenti della Polizia stradale, i quali stanno effettuando i rilievi, utili per ricostruire la dinamica del sinistro, ed accertare eventuali responsabilità. A loro il compito di regolare la viabilità, anche in seguito alle lunghe code d’auto che si sono create sulla strada statale, dove si stanno registrando non pochi disagi alla circolazione. Inevitabili le ripercussioni sul traffico con rallentamenti nel tratto di statale.

