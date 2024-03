Tim, ministero convoca incontro con CallMat e Regione Basilicata

“Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato il 26 marzo alle 16,30 Ugl Telecomunicazioni e le altre organizzazioni sindacali di settore, il Gruppo Tim, le aziende in outsourcers Distribuzione Italia, CallMat, Konecta Group, Ennova, Abramo C.C. e le Regioni Basilicata, Sicilia, Calabria, Lazio, Sardegna, Toscana, per un incontro presieduto dai Ministri Urso e Calderone”. Lo dichiara Stefano Conti, segretario nazionale Ugl Telecomunicazioni.

“Nelle Tlc sembra siano iniziate le grandi manovre, con l’ulteriore notizia di questa mattina di Swisscom che ha sottoscritto una serie di accordi vincolanti per l’acquisto del 100% di Vodafone Italia per dare vita ad una grande azienda convergente fisso mobile e ieri a Bruxelles il Parlamento europeo ha votato a stragrande maggioranza l’approvazione dell’’AI Act’, la prima legge europea che mira a normare le linee guida nel campo dell’intelligenza artificiale. Siamo di fronte a sfide e cambiamenti epocali nel settore e come sindacato dobbiamo accompagnare questa trasformazione digitale salvaguardo l’occupazione di tutta la filiera”, conclude Conti.

