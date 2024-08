Tentata estorsione e minacce a medico: arrestato parcheggiatore abusivo

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri a Massafra, in provincia di Taranto, per tentata estorsione. L’uomo, presunto parcheggiatore abusivo, avrebbe minacciato e aggredito verbalmente un medico che aveva appena lasciato la sua auto nel parcheggio dell’ospedale per andare al lavoro. Dopo aver chiesto al professionista una somma di denaro, indicandola come “un caffè”, al rifiuto avrebbe seguito il medico, minacciando di danneggiare l’auto se non avesse pagato. Anche all’arrivo dei carabinieri, l’uomo avrebbe continuato a lanciare minacce, affermando che, una volta rilasciato, sarebbe tornato per vendicarsi. Il presunto estorsore è stato portato in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author