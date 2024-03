Tennis in carrozzina, a Lecce il 1° Memorial Massimo Greco

Lunedì 4 marzo 2024, alle ore 11.00 presso la Sala conferenze stampa di Palazzo Adorno (I piano) di Lecce verrà presentato il 1° MEMORIAL MASSIMO GRECO, TORNEO NAZIONALE INDOOR A TABELLONE M/F OPEN – QUAD FIT-LAB 3.11 WHEELCHAIR, in programma da giovedi 7 a domenica 10 marzo.

L’evento sportivo, inserito nel calendario nazionale predisposto dalla Federazione Italiana Tennis in Carrozzina e valevole per il conseguimento di punteggio per la definizione della classifica nazionale, è organizzato da ASD Circolo Tennis Calimera, dall’associazione 2HE – IO POSSO con la Federazione Italiana Tennis e Padel e il Comitato Italiano Paralimpico – sezione Puglia, con il patrocinio di Provincia di Lecce e Città di Calimera.

Interverranno alla conferenza:

il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva;

il sindaco di Calimera Gianluca Tommasi;

l’assessore allo Sport di Calimera Giuseppe Mattei;

il Presidente regionale Fit Puglia Francesco Mantegazza o suo delegato;

il presidente dell’associazione 2HE-IO POSSO Giorgia Rollo;

il presidente e il direttore sportivo dell’Asd Tennis Calimera, rispettivamente Umberto Colella e Gilberto Tommasi;

in rappresentanza degli atleti, Antonio Montinaro e Roberto Sodero;

un responsabile nazionale Decathlon o un suo delegato;

il fiduciario regionale di Puglia e Basilicata di tennis in carrozzina Enrico Ranieri;

in rappresentanza della famiglia Greco, Antonio Greco, padre di Massimo.

Le iscrizioni al SECONDO TORNEO NAZIONALE DI TENNIS IN CARROZZINA “Memorial Massimo GRECO” si sono chiuse il 29 febbraio 2024 (quota iscrizione € 30,00). Per informazioni cell. 3339702415 – 3292727956 – 3208655826 oppure mail ctcalimeraasd@alice.it.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author