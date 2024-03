Futsal C1/F, Grimal Barletta: altra tappa nella corsa salvezza

Il gol vittoria, la prestazione corale della squadra e la testa rivolta verso un altro match fondamentale. Tornato il sorriso, la Grimal Barletta ora ha l’obiettivo è di tirarsi fuori definitivamente dalla zona calda. Contro gli Azzurri Conversano l’occasione per poter sfruttare il momento positivo è di quelli importanti.

L’emozione di Bartolo Sette, autore del gol decisivo con la Futsal Brindisi: “Sicuramente è stata una delle emozioni più belle di questa stagione, non solo per il gol vittoria, ma per i 3 punti guadagnati con sacrificio e impegno da parte di tutta la squadra”l

Ora il pensiero è completamente rivolto alla prossima partita: “Siamo pronti ad affrontare il match sapendo di incrociare una squadra attrezzata e con giocatori d’esperienza. Abbiamo preparato la gara tatticamente e mentalmente, elementi che in questo momento sono fondamentali per il raggiungimento del nostro obiettivo”.

Sette ha poi tracciato una linea su quella che è stata la stagione finora: “Credo che questo campionato porti con sé un po’ di rammarico per le molteplici occasioni sfumate, che ci avrebbero permesso di ambire ad altre situazioni di classifica. Il gruppo è costituito”. da ottimi elementi già consolidati nel Futsal e molto talentuosi come Angelo Doronzo che stimo molto”. Appuntamento al PalaDisfida sabato 2 marzo, fischio di inizio alle 16.

