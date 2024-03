Pallamano A/Gold: Fasano, con Rubiera obbligatorio vincere

Dopo il pareggio di Sassari, torna nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina la Sidea Group Junior Fasano, che alle 19 di sabato, 2 marzo, ospiterà il Secchia Rubiera nell’incontro valido per la 6^ giornata di ritorno della Serie A Gold.

La formazione biancazzurra ha il dovere di vincere per rinsaldare il proprio piazzamento Play-off, conteso quest’anno dalla metà delle partecipanti al massimo campionato e dunque quanto mai complicato da preservare sino al termine della regular season.

Flavio Messina e compagni hanno mostrato nelle ultime gare segnali di crescita, sono chiamati ad un costante miglioramento per difendere il tricolore cucito sul petto, e non possono permettersi di sottovalutare nessun avversario, a partire dalla compagine emiliana, la cui società la scorsa settimana ha esonerato il tecnico Alessandro Fusina, sostituito da un team costituito da Marco Morelli, Alessandro Baschieri, Davide Ruozzi e Michele Guerrazzi.

”Rispettiamo molto il Secchia Rubiera, che ha ben figurato contro il Conversano sabato scorso – dichiara coach Vito Fovio – e che, dopo il cambio di guida tecnica, vuole invertire il trend negativo per uscire dalla zona retrocessione. Per questo siamo consapevoli delle difficoltà della partita che ci attende, ma altrettanto sappiamo che dobbiamo obbligatoriamente ottenere i due punti per continuare il nostro percorso nelle posizioni di vertice della graduatoria”.

La partita, che sarà trasmessa anche in diretta streaming gratuita su PallamanoTV al link www.youtube.com/watch?v=aBLcSjSO_cA, sarà arbitrata dai sig.ri Mattia Bassan ed Andrea Bernardelle, alla presenza del commissario federale Leandro Pietraforte.

Si ricorda che sarà possibile accedere al Palazzetto dello Sport solo tramite percorso pedonale accedendo dall’ingresso sito nella strada comunale San Lorenzo, con la possibilità di parcheggiare nella vicina palestra Zizzi, o nelle adiacenti via Campioni D’Italia 2014, via Rita Levi Montalcini e via Rodolfo Falcolini. È comunque fortemente consigliato giungere a piedi, al fine di evitare problemi di viabilità, essendo la struttura sportiva a pochi passi dal centro cittadino. Il costo del biglietto per assistere al match è di 5€ (ridotto di 3€ per ragazzi tra i 14 ed i 18 anni, gratuito per gli under 14).

Il quadro completo delle gare in programma nel 19° turno: Bozen-Raimond Ego Sassari, Pressano- Carpi, Conversano-Alperia Black Devils, Trieste-Cassano Magnago, Sidea Group Junior Fasano- Secchia Rubiera, Sparer Eppan, Teamnetwork Albatro, Brixen-Macagi Cingoli.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author