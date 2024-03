Pallamano A/Gold, Conversano: big match con Merano

Dopo l’importantissima, quanto sofferta, vittoria di sabato scorso sul campo del Rubiera (vittoria in trasferta che mancava da 4 mesi) in casa bianco verde si guarda con fiducia ed ottimismo al big match di sabato prossimo contro l’Alperia Merano di Jurgen Prantner, attualmente al primo posto in classifica a pari punti con il Brixen che, però, ha una partita da recuperare proprio contro Conversano mercoledì 6 marzo.

I match in terra emiliana, in disparte dal risultato raggiunto solo nel finale, ha lasciato comunque buone impressioni in termini di approccio alla gara e intensità difensiva; armi che saranno fondamentali per provare a strappare una vittoria contro i diavoli neri, vittoriosi sabato scorso nel derby contro Brixen, una delle squadre più organizzate del campionato, già finalista di Supercoppa e Coppa Italia e agguerrita pretendente al titolo di campione d’Italia.

In casa Conversano ancora assenti Di Giandomenico e Iachemet, dovrebbero essere recuperati tutti gli acciaccati per provare a tutti i costi ad ottenere i 2 punti in un match che di fatto rappresenta un bivio fondamentale per il prosieguo della stagione e l’obiettivo play-off.

“Merano è un’ottima squadra – commenta capitan Jacopo Lupo –, che fa certamente della corsa una delle sue armi migliori ma ha anche tanta qualità e tanta forza fisica, bella difesa tosta e compatta. Noi ci stiamo allenando al meglio per giocarci al massimo tutti i nostri punti di forza e puntare sulle nostre qualità. Abbiamo bisogno dell’apporto di tutto il pubblico conversanese in questa gara veramente delicata ed importante. Siamo certi che il pubblico risponderà presente!”.

L’appuntamento per tutti i tifosi biancoverdi è sabato 2 marzo alle ore 19.00 al Pala San Giacomo e in diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball raggiungibile tramite la pagina www.pallamano.tv.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author