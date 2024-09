Team Altamura, la terza sconfitta consecutiva è realtà: vince 2-1 il Sorrento

Terza sconfitta in altrettante partite disputate in campionato per la Team Altamura che non riesce a muovere la classifica e rinvia ancora una volta l’appuntamento con il primo storico punto in terza serie nazionale: a Sorrento termina 2-1 per i padroni di casa che salgono a quota 7 e proseguono nel loro super inizio di stagione.

4-1-4-1 per l’Altamura con le novità Poggesi a destra e Grande sull’esterno. In attacco Sabbatani preferito a Palermo. 4-3-3 per il Sorrento con Guadagni, l’ex Bisceglie Musso e l’ex Andria Bolsius nel tridente offensivo. Altamura vicina al vantaggio al minuto 19: traversone sul secondo palo di Rolando per Leonetti che da pochi passi la spedisce altissima. Un minuto più tardi passa il Sorrento: palla dalla sinistra di Bolsius a rimorchio per De Francesco che di destro supera Viola e segna la sua prima rete stagionale. L’Altamura ha l’occasione per pareggiare ben due volte prima della fine del primo tempo: al 22’ Del Sorbo anticipa Sabbatani, la raccoglie Dipinto che di sinistro sfiora il palo, al 39’ Rolando crossa per Leonetti che manca incredibilmente il pareggio. Comincia la ripresa con D’Amico in campo per Grande e l’Altamura pareggia: Sabbatani sfrutta un rimpallo e conclude alle spalle di Del Sorbo, che nell’occasione poteva fare qualcosa in più. La gioia dell’1-1 dura solo due minuti: Bolsius fa tutto da solo e al termine di un’azione personale batte Viola sul secondo palo. I padroni di casa possono raddoppiare a 3’ dalla fine con l’ex Bari Colangiuli che da pochi passi su suggerimento di Carotenuto manca la porta. E’ l’ultimo sussulto di un incontro che si chiude così, con il rammarico dei murgiani e la gioia dei campani.

