Team Altamura, emergenza stadio. Il club chiede certezze

ALTAMURA – La preoccupazione dopo l’entusiasmo, com’era ampiamente prevedibile la Team Altamura dovrà sciogliere il nodo stadio, questione essenziale per poter presentare regolarmente domanda d’iscrizione al campionato di Serie C. Un comunicato d’emergenza (clicca per leggerlo integralmente) che sa di vero e proprio appello per una situazione che, a dieci giorni dal termine perentorio del 3 giugno, si fa delicatissima. “Il club prende atto della approvazione in consiglio comunale relativa ai lavori di ristrutturazione del ‘D’Angelo’” recita la società nella nota ufficiale. L’amministrazione comunale dovrà presentare ed assegnare il bando ad una delle ditte appaltatrici, per il completamento dei lavori serviranno almeno cento giorni lavorativi, motivo per cui l’Altamura dovrà indicare uno stadio alternativo che ospiti le prime gare casalinghe in caso di ritardi nell’adeguamento. “Allo stato attuale la Team Altamura Calcio non ha uno stadio, si richiede con estrema urgenza l’intervento delle forze politiche al fine di trovare un’immediata soluzione. Non possiamo rischiare di buttar via anni di sacrifici” è il grido d’aiuto del club murgiano. Al fine di evitare uno scenario drammatico, da adesso le trattative e le interlocuzioni tra società, questure e forze politiche saranno sempre più serrate. Tra le possibilità ci sarebbero la Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana ed il “Viviani” di Potenza, in quest’ultimo caso dipenderà però anche dal Sorrento, club che ha usufruito dell’impianto nell’ultima stagione. Impraticabile la pista che porterebbe al San Nicola di Bari, remota anche la soluzione Andria. Si prevedono ore caldissime e di lavoro intenso per non mettere a repentaglio un patrimonio di assoluto valore come il professionismo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author