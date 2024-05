Basket A2 | Trasferta siciliana per HDL Nardò, Dalmonte: “Servirà la massima attenzione”

Impegno siciliano per la HDL Nardò Basket, che inaugra il girone di ritorno della propria fase salvezza ad Agrigento, fra le mura amiche della Moncada Energy. Prima della partenza in Sicilia, coach Luca Dalmonte ha presentato l’impegno isolano: “Adesso, più che guardare la posizione in classifica, è necessario avere la massima attenzione su ogni singola partita. Dobbiamo avere questa capacità di giocare partita dopo partita con la massima concentrazione su noi stessi. Agrigento è una squadra che sta facendo bene, gli ultimi risultati lo confermano. Stanno proponendo una pallacanestro di livello, con un sistema che permette di far esprimere al meglio le caratteristiche dei singoli giocatori. Per noi è una trasferta impegnativa ed è necessaria la migliore versione di noi stessi per centrare il risultato. La chiave di lettura è guardare le cinque partite in due settimane, la capacità di resettare tra un impegno e l’altro e quindi di prepararsi nel pochissimo tempo a disposizione. Resistenza e resilienza, soprattutto mentale, perché lo richiedono il tempo e il calendario. L’aspetto mentale sarà assolutamente decisivo per affrontare ogni singola partita e la somma delle singole partite determinerà il risultato finale”.

