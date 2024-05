Monopoli tra assetto societario e pianificazione del calciomercato

Sistemare l’assetto societario e ripartire forte per la prossima stagione. Sono questi i programmi del Monopoli, che dopo la salvezza conquistata domenica contro la Virtus Francavilla si sta organizzando per una stagione con meno patemi d’animo rispetto a quella conclusa domenica scorsa. Il primo passo sarà quello di consolidare l’organigramma con l’attuale proprietà che è divisa a metà tra Francesco Rossiello e Onofrio Lopez. Quello che sta per cominciare è il terzo anno in tandem, con il primo che ha visto una doppia gestione, il secondo Rossiello al comando e questo che si accinge a partire a luglio che potrebbe vedere il ritorno in senno al consiglio d’amministrazione e un ruolo attivo dell’imprenditore barese, entrato in società a novembre del 2015 e attuale comproprietario del club. Una volta definiti i ruoli e l’organigramma si definirà con Chiricallo e Taurino e si partirà con il calciomercato, con la definizione dei rinnovi dei giocatori in scadenza in cima alle priorità.

