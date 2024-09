Altamura, Di Donato: ‘A Taranto per muovere la classifica’

Quinta giornata, secondo derby della stagione per la Team Altamura che affronterà il Taranto. Si affrontano, dunque, due squadre che hanno voglia di smuovere la propria classifica per poter migliorare la loro posizione, visto che entrambe sono rispettivamente ultima e penultima. Alla vigilia del match, ha parlato Daniele Di Donato, allenatore biancorosso. Di seguito, le sue parole.

Quanto si sente in discussione: “Ci si sente sempre in discussione, dal momento in cui si firma con una società. Se si vince, c’è sempre qualcosa da criticare. Fa parte del nostro mestiere e ne sono consapevole, ma questa è una mia forza”.

Gara col Benevento: “Domenica mi è dispiaciuto perdere, vista la buona prestazione. Abbiamo da recriminare un paio di situazioni in cui oggi non ci sta girando bene. Basti ricordare il rigore non assegnato a Palermo, il calcio d’angolo da cui è nato il gol era un fallo evidente su De Santis. Se non dai quel calcio d’angolo staremmo parlando di un’altra partita. Il giudizio viene offuscato dal risultato finale. Siamo a credito negli episodi e per le varie decisioni. Ci deve essere più attenzione da parte di tutti. Ripartiamo dalla serietà, dalla prestazione perché abbiamo giocato contro una squadra che punta a vincere il campionato e abbiamo fatto una buona prestazione. Dobbiamo essere più cinici e continuare su questa strada. Il lavoro pagherà”.

Assi nella manica: “Cercherò di mettere in campo la formazione che reputo migliore. Un derby importante soprattutto per quanto riguarda il risultato. Dobbiamo andare a Taranto per cercare di muovere la classifica”.

Motivazione: “Ci deve essere sempre, così nella vita. Dobbiamo cercare di battagliere su ogni campo, cercando di sbagliare meno. Dobbiamo essere più lucidi e cinici sotto porta”.

Su Palermo: “Sta crescendo è arrivato qui che aveva un po’ di difficoltà, ma sta crescendo e domani valuteremo se schierarlo o meno”.

Condizioni della squadra: “Stanno bene, sono contento della loro settimana. Hanno assorbito la botta di Benevento, hanno dimostrato che vogliono ribaltare la situazione e questo mi fa ben sperare. Sabbatani è rientrato e non avremo Minesso per un piccolo problema di domenica. Il resto è tutto a disposizione”.

Infine, il messaggio di Di Donato ai tifosi: “Ce la metteremo tutta per cercare di portare a casa il risultato, anche perché noi siamo i primi a soffrire. Sappiamo quanto ci tengono, ci sono sempre vicini e non ci fanno mancare il loro apporto. E’ giusto che inizino a gioire anche loro per un risultato importante”.

