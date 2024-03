Team Altamura-Angri 2-0: la Serie C è più vicina

ALTAMURA – “La capolista se ne va”: come da coro, ma se vogliamo come da titolo. La Team Altamura vede l’obiettivo Serie C prendere sempre più forma: finisce 2-0 contro l’Angri. Una gara comunque decisamente combattuta e che i biancorossi portano dalla propria parte soltanto in zona Cesarini.

Primo tempo avaro di emozioni, il forte vento allo stadio D’Angelo neppure aiuta. Al 18′ tiro di Longo che sfiora l’esterno della rete, murgiani che rispondono presente in due circostanze: al 29′ Grandi imbecca Dipinto, respinge Palladino. Al 34′ cross di Loiodice per la testa di Saraniti: sfera a lato.

Nella ripresa gli uomini di Giacomarro alzano il ritmo. Al 47′ doppia grande occasione: suggerimento di Grande per Lattanzio che spreca a tu per tu col portiere campano. Dal successivo angolo Saraniti spedisce a lato. Al 64′ bella combinazione sull’asse Lattanzio-Maccioni, ancora un nulla di fatto. Al 77′ cross di Addiego Mobilio, testa di Maccioni. L’Angri c’è. La svolta come detto nel finale: all’88’ il vantaggio altamurano, nell’area piccola tiro di Saraniti deviato in rete da Schiavino per l’1-0. Il 2-0 finale è realtà al 94′, su un totale di 8′ di recupero. Lo sigla Loiodice: la sua conclusione a giro è una delizia. Come la classifica biancorossa.

