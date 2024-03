Brindisi, Losacco: ‘La matematica non ci condanna’

Non vuole arrendersi il tecnico del Brindisi Nicola Losacco, e lo ribadisce al termine della sfida pareggiata con Giugliano che sa quasi di condanna per la formazione biancazzurra: “Non sono d’accordo, questa non era l’ultima spiaggia perché ci sono ancora ventuno punti a disposizione e la matematica non ci condanna, quindi non faremo nessun passo indietro. In altre occasioni questo tipo di gare le avremmo perse, ma capisco delusione: ho detto alla squadra che siamo professionisti e finché c’è vita c’è speranza”.

Poi Nicola Losacco analizza la gara: “Intanto va fatto un plauso al Giugliano che ha disputato una gran partita e ha avuto coraggio a restare offensivo nonostante l’inferiorità numerica. Noi siamo partiti bene, ma dopo l’espulsione non siamo riusciti a dare la spinta necessaria e nel secondo tempo abbiamo pagato le tre partite in una settimana con qualche giocatore che arrancava vistosamente”.

“Abbiamo avuto un buon atteggiamento, ma potevamo certamente sfruttare meglio alcune situazioni. In ogni caso, non ho nulla da riprovare alla squadra, dobbiamo solo lavorare per sbagliare meno possibile”.

Davide Cucinelli