Vittoria straripante del Casarano che travolge 5-0 un Fasano sempre più in crisi. In gol Guastamacchia, Legittimo, Perez, Citro e Corvino. Al 10’ cambia il risultato: sugli sviluppi di un corner, il pallone termina sui piedi di Antonio Guastamacchia, che in proiezione offensiva prima stoppa e poi con il mancino lo spedisce sotto la traversa di Lazar. Nella ripresa la squadra di Laterza dilaga. Il 2-0 arriva al 24′ quando Legittimo mettere a segno di sinistro la prima rete con la squadra della sua città. Al 29′ arriva anche il 3-0: Perez sfrutta al meglio un pregevole assist di Corvino. Al 45′ c’è gloria anche per capitan Citro, che insacca dopo un batti e ribatti in area di rigore. In pieno recupero segna il suo primo gol in rossazzurro anche Vincenzo Corvino, l’ex più atteso, con un bel destro a giro dal limite.

CASARANO-FASANO 5-0 RETI: 10’pt Guastamacchia, 24’st Legittimo, 29’st Perez, 45’st Citro, 46’st Corvino Casarano (4-2-3-1): Pucci; Giannini, Guastamacchia, Legittimo, Nunez; D’Alena (18’st Emmanouil), Marconato; Versienti (33’st Gambino), Gjonaj (15’st Corvino), Perez (33’Citro); Diop (39’st Rajkovic). Panchina: Carotenuto, Falcone, Celli, Thiandoum. Allenatore: Laterza. Fasano (4-2-3-1): Lazar; Tessitore, Pamchianchi, Aprile, Brignola (43’st Esposito); Lezzi (24’st Losa), Ganci; Battista (31’st Lorenzo), Melillo, Calabria (42’st Kola); Persano (24’st Dorato). Panchina: Semeraro, Barellino, Quazzico, Caragnulo. Allenatore: Tiozzo. Arbitro: Giovanni Castellano di Nichelino. Ammoniti: Battista, Gjonaj, Melillo. Note: angoli 6-0. Recuperi 0’pt – 3’st.

