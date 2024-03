Lecce, valutazioni in corso su D’Aversa

Valutazioni in corso per quanto concerne la panchina del Lecce. La sconfitta raccolta fra le mura amiche del Via del Mare contro l’Hellas Verona, ma anche quanto accaduto nel post partita potrebbe costar caro a mister D’Aversa, che potrebbe essere esonerato a stretto giro.

Appena una vittoria ed un pareggio nelle ultime dieci giornate per i giallorossi, autori di un 2024 al momento tutt’altro che memorabile. La società del presidente Saverio Sticchi Damiani potrebbe dunque pensare di sollevare il tecnico pescarese dal proprio incarico, al netto di una corsa alla salvezza che si è ulteriormente complicata nelle ultime settimane.

Piacciono, come possibili sostituti, Leonardo Semplici e Fabio Grosso. Le prossime ore saranno decisive, ma nel caso in cui non dovesse arrivare l’esonero, la trasferta di Salerno si dimostrerà decisiva per il tecnico ex Sampdoria e Parma.

