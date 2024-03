Gelbison-Matera 2-2, Prado evita la beffa ai lucani

(Di Roberto Chito) La sconfitta sarebbe stata una beffa. Perché dopo tre legni, ci pensa Prado ad insaccare il pallone del 2-2 che permette al Matera di portare a casa un buon punto sul campo della Gelbison. Un pareggio importante per la squadra di Panarelli che rimedia all’opaco secondo tempo, rimanendo agganciata alla zona play off anche dopo questo turno.



Le scelte – Panarelli, all’ultimo minuto deve fare a meno anche di Ferrara che si aggiunge alle assenze di Sepe, De Nova e Mokulu. Insieme ad Infantino, in avanti c’è Prado nel 3-4-1-2 del tecnico tarantino. In casa Gelbison, invece, Erra conferma il 3-5-2 con Bubas supportato da Kosovan in avanti.

Primo tempo – Parte subito forte la Gelbison che si fa vedere con Sicurella al 7’ e Bubas poco dopo, creando non pochi problemi alla retroguardia biancoazzurra. Matera che si fa vedere al 16’ con Infantino che da buona posizione colpisce male. Padroni di casa che si rendono pericolosi al 25’ con una gran conclusione di Kosovan: ottima risposta di Tartaro. Passano 60 secondi e la squadra di Erra la sblocca. Ci pensa De Pasquale a trovare una bella conclusione che si stampa all’incrocio dei pali. Il Matera fatica a rispondere ma dopo 10 minuti pareggia: ci pensa Prado, in mischia, a trovare l’1-1. Nemmeno il tempo di mettere palla al centro che Kosovan beffa Tartaro firmando il nuovo vantaggio rossoblu. Al 39’ i biancoazzurri vanno vicini al pareggio: cross di Delvino per Gningue che stampa il pallone sulla traversa.



Secondo tempo – E altro legno anche ad inizio ripresa: cross di Russo per Infantino che incorna sulla traversa. Però, rispetto al primo tempo, è un altro Matera. Al 8’ è Infantino a fare tutto da solo, in piena area serve Prado che colpisce l’esterno della rete. Poco dopo è Maltese che pesca Infantino che ci prova: miracolo di Milan in due tempi. La Gelbison, però, non resta a guardare. Al 25’ ci prova Bubas: si oppone Tartaro, Parisi spazza in corner. Le emozioni, però, sono tutte nel finale. Perché al 44’ i biancoazzurri colpiscono un altro legno: questa volta è Cipolletta su assist di Maltese a colpire la traversa. E in pieno recupero, la zampata decisiva di Prado regala il 2-2 alla squadra di Panarelli.



Gelbison-Matera 2-2



Reti: al 26’ pt De Pasquale (G), al 35’ pt Prado (M), al 36’ pt Kosovan (G), al 48’ st Prado (M).

Gelbison (3-5-2): Milan, Muratori, De Pace, Fontana, D. Ferrante, Manzo, De Pasquale, Sicurella (dal 33’ st Gagliardi), Casiello, Kosovan (dal 35’ st Dellino), Bubas (dal 20’ st Barone). A disposizione: Cervellera, Rodrigues, Tazza, Sall, Ferrante, Rodriguez. Allenatore: Erra.

Matera (3-4-1-2): Tartaro, Delvino, Cipolletta, Sirimarco (dal 29’ st Lucas), Gningue (dal 9’ st Di Palma), Agnello (dal 9’ st Tumminelli), Maltese, Porro (dal 1’ st Parisi), Russo, Prado, Infantino. A disposizione: Paparella, Cirio, Persia, Macanthony. Allenatore: Panarelli.

Arbitro: Bissolo di Legnagno.

Assistenti: Anile di Acireale e Tasciotti di Latina.

Ammoniti: Bubas e Manzo (G) e Cipolletta, Russo e Delvino (M).



Note: Angoli: 2-0 Gelbison. Recupero: 2’ pt e 6’ st.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author