Palmese-Barletta 3-1, Ciullo: “Abbiamo perso sulle seconde palle”

BARLETTA – Il Barletta cade in casa della Palmese, il 3-1 maturato in Campania lascia i biancorossi in piena zona playout con il Rotonda che scappa a +4. Deluso Salvatore Ciullo dopo il ko contro i rossoneri, nonostante un buon approccio in entrambi i tempi.

«È mancata la cattiveria e la prontezza sulle seconde palle – spiega il tecnico leccese – la Palmese ha dimostrato di essere più sveglia e rapida quando c’era da intervenire sui palloni decisivi. Abbiamo avuto un buon approccio alla gara, ma sono stati bravi a prenderci le misure e a prendere il pallino del gioco in mano».

La zona playout è ancora realtà, i risultati però lasciano tutto invariato. Ciullo però non guarda la classifica: «Non possiamo fare calcoli, serve vincere la partita di domenica prossima contro il Rotonda e reagire a questi risultati che non ci stanno dando le soddisfazioni che vorremmo. Complimenti alla Palmese, guardiamo alla prossima cercando di conquistare l’intera posta».

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author