Taurino: “Dobbiamo passare da queste gare per costruire il nostro piccolo sogno”

Tre punti importantissimi quelli conquistati dal Monopoli di Roberto Taurino, che si gode la vittoria ma continua a dire di non guardare la classifica, che vede i suoi adesso a +8 dal Monterosi penultimo: “La partita è stata quella che ci aspettavamo. Una partita complessa, il Sorrento si è messo 3-5-2 e non ci ha concesso grandi spazi. Siamo stati bravi a restare nella partita, abbiamo rischiato molto poco, nel secondo tempo con un po’ di cinismo in più potevamo sfruttare meglio alcune situazioni ma va bene così. Sapevamo che dovevamo soffrire fino alla fine, l’avevamo dato per scontato come gruppo squadra. Sappiamo che dobbiamo passare da queste gare qui e con questo spirito ci possiamo costruire il nostro piccolo sogno. Sugli altri possiamo agire poco, dobbiamo andare a tutta e provare a fare la prossima partita tirando fuori il meglio di noi. Se lo facciamo a fine partita vedremo quello che ci siamo meritati. Non ci sono squadre materasso, tutte hanno qualità e ti mettono in difficoltà. Concentriamoci su quello che possiamo mettere in campo ogni domenica, solo quello possiamo fare”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero dell’allenatore del Sorrento Maiuri: “Era una partita secondo me da 0-0, sul rigore abbiamo commesso un’ingenuità, loro sono stati bravi a sfruttare l’episodio a loro favore e a metterci determinazione massimale. Qualche tifoso nostro dice che è mancato l’impegno, non è vero. L’impegno c’è stato ma bisogna entrare in campo più determinati e cattivi”.

