Casertana: Cangelosi, ‘Sapevamo che avremmo sofferto’

(Di Lorenzo Ruggieri) Grazie a un gol di Curcio, la Casertana batte il Taranto e scavalca in classifica proprio la compagine ionica. Un successo commentato così da Vincenzo Cangelosi, tecnico dei campani, al termine dell’incontro: “Sapevamo sarebbe stata una gara complicata, in cui avremmo dovuto soffrire tanto. Entrambe le compagini hanno provato ad ottenere i tre punti ma l’essenza del calcio è il gol. Noi siamo riusciti a segnare, forse anche grazie alla fortuna, mentre il Taranto non ha sfruttato le occasioni. Son contento, abbiamo sofferto tutti insieme e siamo stati bravi ad incanalare subito la partita sui binari giusti. Quando ci sono in palio punti così importanti l’estetica può venir meno, anche per meriti dell’avversario. Giocare alle 14, inoltre, è complicato per chi è abituato a giocare di sera. Il calo, dunque, ci poteva stare ma nella ripresa siamo riusciti a contenere bene il Taranto, lasciandolo tirare in porta solo in due occasioni. Il vantaggio ci ha aiutati, sbilanciando ulteriormente la squadra avversaria. Siamo reduci da tre risultati utili consecutivi ma pensiamo già alla prossima partita”.

