Taranto, Capuano amaro: ‘Incazzato per il risultato, ci penalizza’

(Di Lorenzo Ruggieri) Un gol al 10′ di Curcio decide il big-match della trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C tra Casertana e Taranto. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca alla compagine ionica, come ammesso dal tecnico Ezio Capuano al termine dell’incontro: “Abbiamo fatto una gara molto importante contro una grande squadra, comandando per larghi tratti l’incontro. Volevamo costringere la Casertana al lancio lungo e non hanno mai palleggiato, nonostante sia una delle loro caratteristiche principali. Siamo stati sfortunati, abbiamo preso un gol che difficilmente si vede sui campi di calcio”.

”Anche oggi abbiamo sbagliato l’impossibile, pure a porta vuota come in occasione della chance di Riggio. Nella ripresa ci siamo stati solo noi, ma i nostri attaccanti hanno giocato malissimo. Abbiamo concesso qualche contropiede ai nostri avversari, i quali avrebbero potuto anche raddoppiare. Potevamo fare molto meglio e allungare in classifica sulla Casertana. Sono contento per la prestazione ma incazzato per il risultato, il quale non rispecchia l’andamento della gara. Tuttavia, abbiamo perso più per demeriti nostri che per meriti della Casertana. Con più attenzione avremmo potuto portare a casa un risultato diverso”.

Kanoute in panchina? Avevo previsto di inserirlo negli ultimi 20/25 minuti per sfruttare gli spazi ma ho dovuto schierarlo prima per recuperare il risultato, nonostante non avesse i 45 minuti nelle gambe. L’assenza dei tifosi? Il pubblico tarantino è il più penalizzato, quest’anno non hanno avuto trasferte libere”.

