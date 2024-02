Credo si sia chiuso un ciclo. Le condizioni che hanno portato alla mia nomina come Vicepresidente della Provincia di Taranto erano radicalmente diverse da quelle attuali. In un periodo di trasformismo politico e instabilità, è diventato necessario che ci siano azioni politiche inequivocabili e coerenti. Questo è il motivo principale della mia scelta’’.

Così Vito Parisi, Consigliere Provinciale del gruppo Terra Jonica 2050 e Sindaco di Ginosa.

“Prima di giungere a questa decisione, ho riflettuto molto sul lavoro fatto in poco più di un anno dalla nomina. Ma oggi penso soprattutto al tanto lavoro che c’è ancora da fare per continuare a contribuire al progresso e al benessere della Provincia di Taranto in ogni modo possibile.

Come Sindaco prima e come Vicepresidente poi, ho sempre posto la massima importanza sulla chiarezza e lealtà nei confronti degli impegni presi.

Tuttavia, alla luce dei cambiamenti politici e delle sfide che attualmente stiamo affrontando, ritengo che sia nell’interesse dell’Ente e dei cittadini che io rinunci all’incarico di Vicepresidente. È fondamentale per me essere trasparente e coerente con i principi del Movimento 5 Stelle. Questa decisione è anche in linea con questi ultimi’’.