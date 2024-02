Taranto, spaccio di cocaina: arrestato 34enne tarantino

Durante una consueta operazione antidroga, concentrata in zone precedentemente coinvolte in attività di spaccio, i Falchi della Squadra Mobile hanno individuato un uomo di 34 anni di Taranto, noto alle Forze dell’ordine per reati specifici e consumo abituale di droghe.

I poliziotti lo hanno monitorato, notando il suo movimento frenetico tra i portoni della zona controllata. I timori si sono concretizzati quando, durante un controllo, è stata trovata nella tasca della sua giacca una quantità di cocaina pari a 50 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare ha rivelato un bilancino elettronico di precisione e attrezzature per il confezionamento della droga. Il 34enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

