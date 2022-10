Gianmarco Vannucchi tiene in ansia Eziolino Capuano in vista della sfida casalinga di sabato 15 ottobre con la Juve Stabia (ore 14.30).

In seguito a uno violento scontro di gioco con il compagno Manetta, al 37’ del primo tempo della gara del “Francioni”, il portiere rossoblu non ha più fatto rientro in campo ed è stato ricoverato all’ospedale di Latina per un sospetto trauma cranico: dagli accertamenti è emersa la frattura composta dello zigomo sinistro.

Vannucchi è stato dimesso ed è già in riva allo Jonio, ma la sua presenza per il match con le vespe di Colucci è in forte dubbio. Non è da escludere che possa scendere in campo con una maschera protettiva, si valuterà nel corso della settimana. (Foto Franco Capriglione)