Con la larga vittoria della Lazio a Firenze (4-0) si chiude la 9a Giornata della Serie A. Il Napoli, corsaro a Cremona, si è preso la vetta solitaria della classifica, staccando l’Atalanta rimontata dalla sorprendente Udinese di Sottil, che resta in scia con Milan e la stessa Lazio. Sesto posto per la Roma, che precede di quatto punti l’Inter, cinque la Juventus. In coda, punti preziosi per Monza e Salernitana, ma è bagarre. Il quadro completo della 9a Giornata e la classifica: