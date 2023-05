Taranto: Triennale a Capuano, il tecnico conferma

( Di Lorenzo Ruggieri) Taranto-Capuano, un matrimonio che s’ha da fare. Nel corso della trasmissione Rossoblù85, in onda su Antenna Sud Extra, il tecnico degli ionici ha confermato i colloqui con il presidente Giove in vista del futuro: “Sono sempre stato schietto e sincero, il presidente mi aveva già proposto un triennale due mesi fa, ma volevo prima attendere la chiusura del campionato. Con Giove ho un rapporto di stima sincera e amicizia, stiamo parlando e penso che alla fine il rinnovo si farà. Lui vuole Capuano e io voglio il Taranto. I numerosi attestati di stima ricevuti, però, valgono più di un contratto pluriennale”.

Secondo le indiscrezioni giornalistiche, per Capuano sarebbe pronto un ruolo da manager: “Dopo tanti anni nel calcio, conosco bene i calciatori”, ha ammesso il tecnico, il quale ha aggiunto: “Questa squadra va puntellata con scelte ponderate. Vorrei nuovamente ringraziare la proprietà e i due direttori, Galigani ed Evangelisti. In questa stagione abbiamo realizzato qualcosa di molto importante, giungendo decimi e ottenendo la salvezza con due giornate d’anticipo. Inoltre, siamo la squadra con più clean sheets ottenuti nel calcio professionistico italiano”.

In attesa di nuovi colpi, i gioielli rossoblù hanno attirato su di sé l’interesse di diversi club. Tra questi figura il difensore brasiliano Matias Antonini, autore di una stagione mirabolante: “La decisione spetta al presidente. Se dovesse prospettarsi una chance in Serie A o in un club molto importante della Serie B penso che il ragazzo vada ceduto. In caso di proposte dalla Serie C o da club di bassa cadetteria, Antonini non si muoverà da Taranto”, ha dichiarato Ezio Capuano.

