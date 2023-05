Roma – “Lecce Club Parlamento 1985″. Una data simbolica ma con un preciso riferimento: quello alla prima storica promozione in A del club giallorosso ai tempi dell’allenatore Fascetti e della presidenza Iurlano. Ora quei colori entrano alla Camera con la costituzione del primo club che gli onorevoli e senatori salentini hanno voluto portare all’interno di Montecitorio. Un orgoglio per il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani che ha donato loro una maglia. Un’iniziativa speciale promossa dai parlamentari del Salento che non ha colori politici. Maggioranza e opposizione, Unite dallo sport. Accanto a questo la promozione del territorio

