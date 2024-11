Taranto, violento tamponamento sulla SS7: nessun ferito grave (video)

Incidente stradale nella mattinata di martedì 12 novembre, a Taranto, sulla SS7 in direzione Bari-Reggio Calabria. Per cause in fase di accertamento, due auto che viaggiavano nello stesso senso di marcia sono venute in collisione: si tratta di una BMW, che sarebbe stata tamponata in maniera violenta da una Range Rover Evoque. Fortunatamente non si registrano feriti gravi. Sul posto la Polizia Locale di Taranto per i rilievi e il controllo del traffico, che, ovviamente, ha subito forti rallentamenti. (Video Francesco Manfuso)

