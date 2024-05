Taranto, Strada Regionale 8: via libera agli espropri

Nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio si è svolto il terzo incontro del tavolo tecnico dedicato alla Strada Regionale 8, nota come “Talsano – Avetrana”. Alla riunione hanno partecipato Rinaldo Melucci, presidente della Provincia di Taranto, insieme a rappresentanti di tutti i Comuni coinvolti lungo il percorso dell’arteria stradale, tra cui Taranto, Lizzano, Pulsano, Avetrana, Torricella, Manduria, Faggiano e Maruggio, unitamente a tecnici degli uffici preposti. Presenti anche Luca Steffensen, capo di Gabinetto della Provincia, Leonardo Giangrande, vicepresidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, e il consigliere provinciale Francesco Marra.

Con l’approvazione definitiva del progetto da parte della Regione Puglia è iniziata la fase degli espropri dei terreni necessari per i lavori. Attualmente, i Comuni sono coinvolti nell’individuare i proprietari terrieri tramite l’anagrafe, al fine di consentire alla Provincia di procedere con gli espropri.

L’ingegnere Paolo Magrini della Provincia di Taranto ha illustrato lo stato avanzato della fase attuale e ha anticipato l’approvazione del progetto esecutivo entro la prima settimana di luglio.

Secondo il programma stabilito, la gara di appalto per l’assegnazione dei lavori dovrebbe essere indetta nel luglio 2024. Rinaldo Melucci ha sollecitato gli enti locali a rispettare le scadenze fissate dalla Regione per garantire una corretta pianificazione, assicurando che gli uffici tecnici provinciali forniranno il loro pieno supporto per un lavoro sinergico.

Il progetto prevede la suddivisione dell’opera in quattro lotti, di cui due già finanziati. Tutte le parti coinvolte hanno richiesto alla Regione di garantire la copertura finanziaria necessaria per completare l’opera nei prossimi anni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author