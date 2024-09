‘Taranto stanca dei continui allagamenti’: polemiche e richieste intervento

“La città di Taranto non è più disposta a sopportare le conseguenze di ogni allerta meteo”. Lo denunciano con forza in una nota Walter Musillo, Francesco Cosa e Cosimo Festinante, consiglieri di Svolta Liberale per Taranto: “Non è certo una novità che la città sia soggetta a piogge intense, specialmente in questo periodo, ma il problema è sempre lo stesso: gravissimi danni causati dalla scarsa o inesistente manutenzione. Anche le ultime opere realizzate, come quella in Via Dante, con un costo di 320 mila euro, si sono rivelate un fallimento, con strade trasformate in piscine e automobilisti bloccati in attesa dei soccorsi”, aggiungono i consiglieri ricordano di aver già denunciato in passato la situazione di Via Dante, sottolineando che i fondi spesi sono stati “letteralmente buttati sott’acqua”. Tuttavia, le loro segnalazioni sono rimaste inascoltate. “Siamo di fronte a istituzioni sorde e irresponsabili, che non mostrano alcun interesse per il futuro della nostra città”, concludono auspicando un cambiamento nella gestione delle problematiche urbane.

Anche il consigliere Francesco Battista (Lega) esprime la propria indignazione: “Dopo vent’anni di governo del centrosinistra e sette sotto la guida del sindaco Melucci, siamo ancora qui a fronteggiare gli allagamenti che causano disagi enormi ai cittadini e ai commercianti. È inaccettabile che, in una città sul mare, non si sia ancora trovata una soluzione”. Battista ha presentato una mozione per impegnare il sindaco e la giunta a stanziare fondi nel prossimo bilancio di previsione, ribadendo l’urgenza di un intervento tempestivo e risolutivo.

