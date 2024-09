Incidente sulla Statale 172: auto fuori strada, traffico in tilt

Questa mattina, intorno alle ore 7.00, un incidente stradale ha provocato lunghe code e rallentamenti sulla Strada Statale 172, nel tratto che collega Martina Franca a San Paolo.

Secondo le prime informazioni, un’autovettura è uscita di strada finendo fuori dalla sede stradale e riportando danni di una certa entità. Fortunatamente, le persone a bordo del veicolo non sembrerebbero aver riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i vigili del fuoco per prestare i primi soccorsi, mettere in sicurezza l’area, mentre per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Martina Franca. Le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo incidentato hanno inevitabilmente causato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

