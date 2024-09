Taranto: ai domiciliari, riprende l’attività di spaccio. Arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, a seguito di un’indagine info-investigativa che ha portato a nuovi sospetti di attività di spaccio presso la sua abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile, insieme all’unità cinofila della Guardia di Finanza. Durante il controllo, grazie all’intervento dei cani antidroga, sono state rinvenute diverse quantità di sostanze stupefacenti, nascoste in vari punti dell’abitazione. Sotto una lavatrice è stata trovata una busta contenente circa 38 grammi di hashish, ovetti di hashish per un totale di 29 grammi, due dosi della stessa sostanza per circa 7 grammi complessivi, oltre a una dose di cocaina di mezzo grammo, una confezione di mannitolo e un bilancino di precisione funzionante. Nel cassetto di un mobile è stata inoltre trovata la somma di 25 euro.

L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Taranto, mentre tutto il materiale è stato sequestrato. Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. Si ricorda che, in base al principio di presunzione d’innocenza, l’indagato è considerato innocente fino a una sentenza definitiva.

