Regione Puglia: 800 mila euro per i Giochi del Mediterraneo

La Regione Puglia ha stanziato per il 2024 un contributo di 800 mila euro dal bilancio autonomo per sostenere l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, previsti a Taranto nel 2026. La seconda tranche, pari a 300 mila euro, è stata versata la scorsa settimana.

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha sottolineato l’importanza dell’evento per il territorio: “La Regione sostiene con forza l’organizzazione dei Giochi perché rappresenta un tassello fondamentale della strategia di rilancio per Taranto e l’area jonica. I Giochi non solo promuoveranno il settore sportivo, ma presenteranno Taranto al mondo come una destinazione turistica di valore, con potenzialità di sviluppo economico sostenibile.”

Mattia Giorno, consigliere delegato per l’area di Taranto, ha evidenziato come la Regione Puglia sia l’unico ente a destinare risorse per la promozione e l’organizzazione dell’evento. “Abbiamo già approvato il secondo masterplan per le opere infrastrutturali, indispensabile per avviare i cantieri in vista dell’evento. È però urgente che anche il Governo contribuisca con ulteriori risorse per la spesa corrente e per l’acquisto delle attrezzature sportive e tecnologiche necessarie.”

L’attesa per i Giochi del Mediterraneo cresce, con l’evento che promette di essere una vetrina internazionale per Taranto e il suo futuro sviluppo.

