Giornata dell’infermiere, Galante: “Tutele concrete e valorizzazione”

Il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in consiglio regionale: “Dobbiamo garantire a questi professionisti di lavorare in sicurezza”

In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, Marco Galante, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Consiglio regionale, ha voluto esprimere il proprio sostegno e riconoscimento al personale sanitario, evidenziando l’urgenza di garantire condizioni di lavoro sicure e dignitose.

“È fondamentale valorizzare la figura dell’infermiere, troppo spesso data per scontata nonostante il ruolo centrale nell’assistenza ai pazienti” – ha dichiarato Galante. Il consigliere ha commentato con preoccupazione anche l’ultimo episodio di violenza, avvenuto a Taranto ai danni di un infermiere del 118, aggredito durante un intervento di soccorso. “A lui va la mia piena solidarietà. È inaccettabile che chi lavora per tutelare la salute dei cittadini debba subire aggressioni. Servono misure concrete e immediate”.

Tra le proposte rilanciate, l’istituzione di un tavolo regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari, come già richiesto da diverse sigle sindacali, e una riorganizzazione della sanità territoriale, per migliorare le condizioni di lavoro e l’efficienza dell’assistenza.

Galante ha inoltre sottolineato l’impegno del Movimento per il potenziamento della figura dell’infermiere di famiglia, prevista dal DM 77, ritenuta strategica per ridurre accessi impropri ai pronto soccorso e diminuire i ricoveri ospedalieri. “Abbiamo già avviato in tutte le province i corsi di formazione promossi dagli OPI e, una volta conclusi, si procederà con i progetti pilota, per i quali le ASL hanno ricevuto le risorse previste nel bilancio regionale” – ha spiegato Galante.

“Siamo accanto agli infermieri e a tutto il personale sanitario. Il nostro impegno prosegue con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure e garantire il diritto alla salute per tutti”, ha concluso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author