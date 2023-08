Taranto: squadra al completo con Orlando e Fiorani

TARANTO – Non è quello che si direbbe essere un vero e proprio goleador, ma esattamente ciò che serviva al Taranto per essere al completo: dopo aver sbaragliato la concorrenza di Foggia e Cerignola, la compagine ionica si assicura le prestazioni di Francesco Orlando, classe ’96, esterno offensivo, tarantino doc, nell’ultima stagione in forza al Siena. Tanta Serie C in carriera, ma anche Serie B conosciuta ai tempi della militanza nelle fila di Alessandria, Salernitana e Vicenza, un colpo a effetto, l’ennesimo, per l’attacco del Taranto che ora, sì, può dirsi al completo. E a questo punto, per Capuano, c’è la possibilità di schierare il 3-4-3 con Bifulco, Orlando e Kanoute in lotta per contendersi due posti su tre. In uscita, oltre ai soliti Semprini, Guida e Infantino, anche La Monica, destinazione Triestina.

Per il centrocampo, invece, individuato il vice Bonetti: si tratta di Marco Fiorani, classe ’02, lo scorso anno faro del centrocampo del Messina con 34 presenze impreziosite anche da un gol. A questo punto, l’organico rossoblù è da ritenersi a posto in vista del campionato che prenderà il via, per gli ionici, domenica 3 settembre nel derby contro il Foggia. Già staccati oltre duemila tagliandi: allo Iacovone ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.

