Barletta, clamoroso stop per Perez: tentativo last-minute per Sosa

BARLETTA – Clamoroso stop nella trattativa per portare Leonardo Perez al Barletta. L’attaccante della Virtus Francavilla, che martedì ha incontrato a pranzo il direttore tecnico biancorosso Luigi Pavarese e il direttore generale Beppe Camicia, avrebbe trovato l’accordo con il club ma non ci sarebbe quello tra le due società. Nonostante i risvolti positivi del pomeriggio successivo, i contatti si sarebbero arenati e, nel frattempo, sul calciatore sarebbe piombato il Casarano, che avrebbe formulato un’offerta economicamente superiore al centravanti brindisino. I salentini potrebbero accordarsi a breve.

Il Barletta, dal canto suo, tenta altre strade per assicurarsi l’attaccante richiesto da Ginestra. Mercoledì mattina, Pavarese ha raggiunto Cerignola per un colloquio con il direttore sportivo dell’Audace Elio Di Toro: argomento della conversazione Franco Sosa, che però risulterebbe uno dei tasselli imprescindibili per gli ofantini. Serve non soltanto un’offerta importante per liberare l’attaccante, ma anche una tempistica rapida: la trattativa dovrà andare in porto entro la chiusura del mercato dei professionisti, o comunque prima che Sosa giochi un match ufficiale con la maglia del Cerignola. Di Toro, nel frattempo, sarà a Milano per gli ultimi giorni di mercato e il tentativo del Barletta sarebbe al momento complicato.

Si avvicina, intanto, la sfida di Coppa Italia di Serie D contro il Bitonto. Domenica, al Puttilli, Ginestra vorrebbe un attaccante in più e la società sta accelerando le pratiche per regalarglielo. Giorni bollenti in casa biancorossa, i 2762 abbonati attendono con trepidazione al fianco del tecnico campano.

