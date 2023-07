Taranto: Spaventoso schianto tra auto in centro, due feriti

Spaventosa carambola tra auto nella serata di martedì 18 luglio, a Taranto. In pieno centro città, all’incrocio tra Via Dante e Via Temenide, due auto, una Hyundai e un’Honda, si sono scontrate violentemente.

Dopo lo schianto, la Hyundai è finita sul marciapiede colpendo due persone che passeggiavano, rimaste lievemente ferite.

Le due persone a bordo della Honda, marito e moglie, sono stati trasportati all’ospedale SS Annunziata da un’ambulanza del 118, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Illeso il conducente della Toyota. Molto probabilmente, lo scontro è stato causato dalla mancata osservanza dello stop. Sul posto la Polizia Locale di Taranto.

