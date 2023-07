Taranto: Giornata di incendi, a fuoco la zona di Buffoluto

Giornata di incendi a Taranto e in provincia. Dopo quello che nel pomeriggio di martedì 18 luglio ha investito lo stabilimento balneare di Lido Gandoli, Marina di Leporano, nella tarda serata ha preso fuoco una vasta area in zona Buffoluto. Sul posto, per domare le fiamme, diverse squadre dei Vigili del Fuoco dei vari reparti di Taranto e due autobotti della Marina Militare. Si indaga per scoprire l’origine delle fiamme, che potrebbero essere state causate anche dalle alte temperature.

