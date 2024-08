Taranto: sondato Ingrosso, bloccate cessioni di Enrici e Ferrara

Ufficializzato Carmine Gautieri, per il Taranto è tempo di muoversi sul mercato. Il club ha sondato per Gabriele Ingrosso, terzino classe 2000 attualmente di proprietà del Cerignola, con esperienze alla Virtus Francavilla e al Nardò. Il direttore generale Lucchesi ha individuato il giovane difensore come possibile rinforzo per il reparto arretrato, indebolito dai numerosi addii delle ultime settimane.

Intanto, il club rossoblu ha congelato le cessioni di Antonio Ferrara al Cosenza e Patrick Enrici all’Avellino. Trattative in dirittura d’arrivo, quasi ufficiali, che restano però al momento bloccate. La prossima settimana sarà fondamentale per capire se il futuro dei due giocatori jonici sarà tinto ancora di colori rossoblù.

