Promozione: Di Serio nuovo allenatore del Mesagne

Il Mesagne Calcio ha ufficialmente annunciato Vincenzo Di Serio come nuovo allenatore della prima squadra. Il Presidente Vincenzo Todisco ha espresso grande soddisfazione per la scelta, sottolineando le qualità non solo tecniche, ma anche di leadership del nuovo tecnico. “Sono molto orgoglioso che Vincenzo Di Serio sia il nuovo allenatore del Mesagne Calcio. È un leader oltre che un ottimo allenatore, e sono certo che con lui potrà iniziare quella rifondazione necessaria dopo la dolorosa retrocessione della scorsa stagione. Oggi si apre un nuovo capitolo importante nella storia del Mesagne Calcio“, ha dichiarato Todisco.

Il primo incontro ufficiale della squadra con il nuovo tecnico è fissato per lunedì 19 agosto, quando i giocatori si riuniranno allo stadio “Alberto Guarini” per iniziare la preparazione atletica in vista della nuova stagione. Di Serio avrà subito il compito di formare e preparare il gruppo per l’inizio del campionato, che vedrà i gialloblù impegnati già domenica 8 settembre nella prima partita contro il Carovigno Calcio, secondo il calendario ufficiale recentemente pubblicato.

Il Mesagne punta a ripartire con slancio e determinazione, con l’obiettivo di riscattarsi dopo le difficoltà della passata stagione.

