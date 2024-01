Taranto: si cerca un bomber

TARANTO – Un momento del genere, in casa Taranto, era impronosticabile alla vigilia: 36 punti in cascina, rafforzata la posizione all’interno della griglia playoff e vetta della classifica, adesso, a -7 alla luce del mezzo suicidio della Juve Stabia. Dati incontrovertibili: la formazione ionica è legittimata, forse anche obbligata, a guardare dal basso verso l’alto e non più viceversa.

Allenamenti già ripartiti perché venerdì si torna in campo nell’anticipo contro il Picerno che, per una notte, potrebbe proiettare i rossoblù, in solitaria, al secondo posto. Capuano spera di giungere all’appuntamento con una prima punta di ruolo in concomitanza dell’addio di Cianci, destinazione Catania, e di quello pressoché scontato di Samele. Diverse le piste sondate: il sogno proibito rimane Caturano di cui il Potenza, però, non vuole privarsi, sondaggi anche per Eusepi del Lecco e Lanini della Reggiana, bomber affermati in C che però, in B, non stanno riuscendo a regalarsi le giuste soddisfazioni.

Intanto, la società ha annunciato la riapertura della campagna abbonamenti per la seconda parte di stagione, fermo restando che per il match contro il Picerno di venerdì varrà ancora il pacchetto di inizio campionato.

