Taranto, scontro tra auto e moto in città

TARANTO – Incidente stradale nella mattinata di sabato 2 novembre in Via Lago d’Arvo a Taranto. Si sono scontrate un’auto e uno scooter, fortunatamente non ci sarebbero state gravi conseguenze. Nella vettura, una Hiundai, viaggiava una coppia, marito e moglie, la persona che si trovava in sella alla motocicletta e’ stata soccorsa dai sanitari del 118 giunti con un ambulanza. Per i rilievi del caso si è recata sul posto una pattuglia dei Carabinieri.



