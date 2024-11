Taranto, la Guardia di Finanza sequestra banconote false per circa 8000 euro

TARANTO – È di oltre 7.900 euro il valore delle 206 banconote false sequestrate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto a seguito di attività dirette a contrastare il fenomeno del cosiddetto “falso nummario”.

In tale contesto gli approfondimenti delle Fiamme Gialle tarantine sono stati finalizzati a ricostruire l’intera filiera del falso, partendo anche dal singolo detentore di banconota contraffatta, per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali la truffa e il riciclaggio.

La “classifica” delle banconote false sequestrate vede tra i primi posti i tagli da 20 euro (104 banconote per un valore di 2.080) e 50 euro (80 banconote per un valore di 4.000) seguiti da quello da 100 euro (18 esemplari per un corrispondente valore pari a 1.800 euro); nelle restanti posizioni figurano le banconote con tagli da 10 euro (2 pezzi) e 5 euro (2 pezzi). Non si registra invece la presenza di banconote da 200 e 500 euro.

Un significativo supporto alle indagini arriva anche dalle sinergie attuate con il Centro Nazionale Analisi (“C.N.A.”) della Banca d’Italia, che rimette periodicamente a questo Comando Provinciale le banconote già riconosciute false e sulle quali vengono esperiti approfondimenti investigativi utili a rilevare potenziali collegamenti con episodi criminosi che hanno interessato la provincia di Taranto.

