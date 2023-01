Taranto: Scioperano i lavoratori di Kyma Mobilità

Incroceranno le braccia sabato 21 gennaio, dalle ore 20 alle 24, i lavoratori di Kyma Mobilità-Amat, l’azienda per il trasporto urbano partecipata al cento per cento dal Comune di Taranto. I motivi dello sciopero proclamato dai sindacati Fit Cgil, Uiltrasporti, UGL e Sinai, in particolare, riguardano le relazioni industriali con i vertici della società di trasporto e il tema della sicurezza degli autisti, di recente, vittime di alcune aggressioni a bordo dei bus. Venerdì 20 gennaio è stato indetto dalla Uiltrasporti un sit-in di protesta nella sede di Kyma Mobilità dalle ore 8 alle ore 16. Saranno presenti anche rappresentanti di Adoc Taranto e della Uil Pensionati.

