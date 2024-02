Taranto, schianto tra auto: due persone in codice rosso

Due persone sono state ricoverate in codice rosso al SS. Annunziata di Taranto dopo un violento incidente stradale, avvenuto nella mattinata di mercoledì 28 febbraio, in via Guarini, nel quartiere Tramontone. Per cause ancora in fase di accertamento, una Nissan Qashqai e una Fiat Panda si sono scontrate: per via del forte iimpatto, la Panda si è capovolta e i due passeggeri a bordo sono stati estratti dai Vigili del Fuoco e trasportati in ospedale con due ambulanze del 118. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Locale di Taranto.

